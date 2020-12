Andrej Hryc: Zaujímavá osobnosť, všestranný herec ...

Herec Andrej Hryc dnes oslavuje (keď som to začal písať, bolo ešte stále 30.11.) svoje 71. narodeniny. Tento herec má za sebou viac ako päťdesiat rokov práce, či už v divadle, televízii, rozhlase, dabingu.

Mnohí ho považujú za rozporuplnú osobnosť. Azda pre množstvo negatívnych úloh vo filme a v televízii, ktoré za posledných päťdesiat rokov vytvoril. Andrej Hryc sa na obrazovke objavuje zhruba od roku 1970, po škole dostal miesto v Štátnom divadle v Košiciach, v tomto meste nakrútil aj svoje prvé televízne inscenácie. Jeho prejav bol výrazný, takmer predurčený pre úlohy rôznych rebelov, či roztopašníkov. Hryc nikdy nepatril medzi predstaviteľov socialistického človeka, v Košiciach si však zvykol a patril tu k jedným z najvyťaženejších mladých hercov. Jeho srdce však stále patrilo Bratislave, kde vyrastal a preto sa po úspešnom účinkovaní na východe vrátil do hlavného mesta. Ako sám popisuje vo svojej autobiografii - začiatky neboli ľahké, musel opäť dokazovať svoje kvality. Bolo veľmi ťažké prebíjať sa medzi zabehnuté partie v televízii, v dabingu. Ani v divadle to nebolo ideálne, keďže Hryc vždy patril k ľuďom, ktorí si nenechali svoje názory len tak pre seba a nevyhli sa verejnému pobúreniu. Sám tvrdí, že mal vďaka svojim ostrým názorom problémy na Novej scéne, kde pôsobil po odchode z Košíc do Bratislavy. Niektorí režiséri sa ho dokonca báli obsadzovať, pretože často vyjadroval nespokojnosť s repertoárom, či dokonca angažovanosťou hier tohto divadla. Keďže na svojej domovskej scéne nebol naplno vyťažený, mohol aspoň pracovať v televízii a vo filme, kde bol žiadanejší než kedykoľvek predtým.

andy hryc

Andrej Hryc vytvoril veľké množstvo televíznych a filmových postáv, ktoré sú dodnes veľmi výrazné a zapísali sa nám do pamäti. Vždy bol nesmierne výrazným hercom, ktorý aj na menšej ploche vytvoril výrazný charakterový typ. Jeho doménou boli, ako som zmienil, negatívne postavy. Sám však tvrdí, že mu poskytli zaujímavé herecké možnosti, vždy bolo čo tvoriť a vymýšľať. Tieto postavy sa hercom vždy hrali akosi jednoduchšie, prirodzenejšie. Zvlášť, keď na to mali predpoklady. Pravdepodobne najznámejšou Hrycovou filmovou úlohou bol čašník Balucha vo filme Juraja Herza s názvom Sladké starosti. Nesmieme zabudnúť na výraznú úlohu v seriáli Teta (réžia: Juraj Jakubisko), kde stvárnil prospechárskeho kováča Hufschmieda. Veľmi často sa objavoval vo filmoch svojho dobrého kamaráta, režiséra Juraja Herza. Ten ho okrem Sladkých starostí obsadil aj do filmov Habermann, T.M.A., Galoše šťastia, Pasáž. V posledných rokoch sa objavuje aj v produkciách svojej dcéry Vandy - Colette, Čiara, Slovania. Andrej Hryc už roky patrí medzi najvýraznejších slovenských hercov, možno aj vďaka svojmu korpulentnému zjavu, ktorý však v poslednom čase prešiel veľkou zmenou. Najnovšou úlohou v živote tohto slovenského herca je verejný súboj s nepríjemnou chorobou. Zatiaľ to zvláda bez pátosu, zmierene, bez výčitiek. Aspoň takto pôsobí na svoje okolie a širšiu verejnosť. Nie každý sa rozhodne vyjsť s kožou na trh, musí to byť ohromne ťažké a náročné hovoriť o týchto veciach verejne. Zvlášť v pozícii verejne činnej osoby. Aj preto by som si dnes večer dovolil zablahoželať Andymu Hrycovu k narodeninám a zaželať čo najviac energie, elánu a síl do ďalších mesiacov a rokov. Boj človeka so zákernou chorobou býva bojom nerovným, náročným a vyčerpávajúcim. Nie vždy sa to podarí, ale stojí za to bojovať.