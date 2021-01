TV RECENZIA: Najhorší týždeň môjho života

Aký je nový seriál na TV Markíza? Dojmy sú rozpačité, svetlých momentov bolo pomenej. Úprimných úsmevov iba zopár. Opäť sa potvrdilo, že Slováci nevedia robiť komédie...

Svarinská a Poláčik (TV Markíza)

Na obrazovkách TV Markíza sa 7.1.2021 objavil nový komediálny seriál s názvom “Najhorší týždeň môjho života”. Upútávky, ktoré som našiel na internete boli takpovediac klasicky toporné, presne ako vždy, keď na Slovensku vznikne komediálny seriál. Ide o prebratý formát britského seriálu z rokov 2004-2006, ktorý som nikdy nevidel. Nie je to žáner, ktorý by ma príliš zaujímal, ale rozhodol som sa pozrieť si prvé dve epizódy. Z obsadenia ma zaujala účasť hereckej veteránky Idy Rapaičovej, ktorá by zahrala aj telefónny zoznam. Pochádza z hereckej generácie, ktorá ešte niečo znamenala a mala možnosť rásť na televíznych adaptáciách kvalitných diel. Dnes je situácia iná. Bohužiaľ, občas priam desivo iná. Samozrejme, raz za čas sa aj na Slovensku natočí niečo poriadne (mimochodom, už ani v Čechách to nie je také ružové). To sa však netýka tohto seriálu.

V tomto seriáli sledujeme osudy mladej dvojice, Marcela a Melánie, ktorí majú tesne pred svadbou. Príliš zamilovane na mňa však nepôsobia. Marcel z úst vypúšťa jednu lož za druhou, Melánia je mdlá a nudná mladá žena, čo ma neprekvapuje, keďže ju hrá Kristína Svarinská, ktorá prechádza z jednej televíznej a filmovej produkcie do druhej ako námesačná. Nikdy ničím neprekvapí, neurazí a nenadchne. Už viac ako desať rokov hrá všade tú istú postavu. Jej herecký partner je na tom o niečo lepšie. Snaží sa aj hrať, občas sa mu to darí, občas prestrelí a jeho snaženie nepadne na úrodnú pôdu. Nemá prirodzený “timing” pre situačnú komiku a preto sa stáva, že na obrazovke pôsobí strojene a kŕčovito. Jeho snaženie však oceňujem. Melániiných rodičov, Dagmar a Alana, stvárnili Zdena Studenková a Jozef Vajda. Práve herecká účasť Jozefa Vajdu bola svetlým bodom tohto seriálu. Herecky presný, s nadhľadom, veľmi dobre odhadol všetky situácie a vedel, koho hrá, ako ho má hrať a čo sa od neho vyžaduje. Je mi veľmi ľúto, že to isté nemôžem pôvedať o jeho dlhoročnej hereckej partnerke, Zdene Studenkovej. Jej výkon bol kostrbatý a neohrabaný, občas som mal pocit, že sa na pľaci ocitla omylom. V posledných zhruba desiatich rokoch hrá prevažne samú seba. Mrzí ma, že to musím napísať, ale je to tak. Preto ma šokuje, keď o nej niekto napíše, že je to naša najlepšia herečka, alebo “prvá dáma slovenského herectva”. Kedysi úspešne hrala v skvelých filmoch a inscenáciách svojho bývalého manžela - skvelého režiséra Stana Párnického, ale dnes je všetko inak. A vzhľad pani Studenkovej s tým nemá nič spoločné. Vyzerá výborne, o tom niet pochýb. Som už po rokoch alergický na vtipy a poznámky o jej veku a kozmetických zákrokoch.

V menšej úlohe potešil Robo Jakab, ani Oľga Belešová ako Marcelova oddaná sekretárka Eva nebola celkom márna. Možno mala svokru radšej stvárniť ona, ale bola opäť stereotypne obsadená do rovnakej úlohy ako vždy. Ďalším svetlým bodom bola vyššie spomínaná Ida Rapaičová, ktorá stvárnila matku Jozefa Vajdu. Nedostala veľa priestoru, ale zaujala už len svojou charizmou a prítomnosťou. Keď vošla do jedálne počas svojho prvého výstupu, bolo hneď jasné, že sa na scéne zjavila skutočná herečka. Príjemným oživením bol Ľubo Paulovič, ktorý sa zatiaľ objavil v druhej epizóde ako Marcelov otec. Jeho vyvolenú, striptérku s novým poprsím, si zahrala Dominika Kavaschová, ktorá je za normálnych okolností veľmi dobrá, ale jej výkon v tomto seriáli ma vydesil. Prehrávanie na javisku je hrozné, ale prehrávanie pred kamerou je extra hrozné. Ubrať, ubrať, ubrať. Menej je viac, divadlo pred kameru nepatrí. Preto nemám v obľube ani divadelné záznamy nakrútené pre televíziu. Azda najpodivnejšie výkony predviedli dve mladé herečky - Sarah Arató a Viktória Petrášová. Prvá z týchto slečien stvárnila šialenú Silviu, Marcelovu kolegyňu, ktorá je doňho beznádejne zamilovaná a nezastaví ju nikto a nič, ani jeho blížiaca sa svadba. Druhá mladá slečna hrá Melániinu afektovanú sestru Lujzu, ktorá má pravdepodobne veľmi rozmanitý sexuálny život. Vždy, keď sa zjavila na obrazovke, mal som chuť sa obesiť. Och a ešte taká drobná kuriozita na záver - v druhej epizóde nás má pobaviť pomerne brutálna smrť rodinného miláčika Bennyho, ktorý zomrie v miešačke na cement. Vážne nás má rozosmiať krutá smrť psa?