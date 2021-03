Poďme sa na to už konečne kolektívne vyprdnúť a začnime žiť!

Myslím si, že je už najvyšší čas prestať s tým strašením a obmedzovaním. Sme unavení a podráždení, poďme sa radšej sústrediť na niečo pozitívne. Áno, aj v tejto negatívnej dobe.

Bohužiaľ, denne nám umierajú ľudia, ako všade na svete. Človek si nevyberá, dnes sme tu, zajtra môžeme ležať v márnici a o týždeň v krematóriu. Choroba si nevyberá, nás všetkých sa to dotýka. Covid tak skoro nezmizne, bude tu s nami už navždy, je len na nás ako sa k tomu postavíme. Samozrejme, môžeme sa zamknúť doma (ako rizikové skupiny s nízkou imunitou), ľahnúť si na gauč, zapnúť správy a upadnúť do hlbokej depresie. Naša budúcnosť je neistá, stať sa môže naozaj všeličo. Navyše v takejto zle manažovanej krajine, kde sa riešia iba prehrešky mocných plagiátorov, zbabelcov a slabochov, ktorí nás už viac ako tridsať rokov vedú do záhuby. Veď je to smiešne. Dovolili sme im priveľa, tak nás to už snáď ani nemôže prekvapovať.

Nuž, život je zvláštny. Tak sa na to vyprdnime, vykašlime a poďme si užívať. Ak chcete spraviť niečo, čo ste dlho odkladali a stále po tom túžite, urobte to. Teraz je ten správny čas. Žime život teraz, žime prítomnosťou a prestaňme sa sústrediť na minulosť, či vzdialenú budúcnosť, ktorá tu ešte nie je a možno ani nikdy nebude. Využime náš čas na niečo, čo za to stojí. Ale hlavne už konečne žime niečím iným, nie Covidom, nie nariadeniami, nie touto hlúpou vládou, sústreďme sa na pozitívne veci a venujme svoj čas ľuďom, ktorí za to stoja, na ktorých nám záleží. Stačí tak málo, aby sme niekomu (ale aj sebe) urobili radosť, aby sme sa rozptýlili a odpútali od toho svinstva, ktoré nám každý deň médiá servírujú. Strach je ako pár železných pút na duši. Brzdí vás v rozlete, nikdy vám nedovolí plnohodnotne žiť. Zbavte sa ho a začne sa konečne niečo diať. Začnete žiť tak, ako chcete vy, nie druhí, nie tak, ako to chce táto spoločnosť.

Spoločnosť má a vždy mala od človeka očakávania, ktoré mu podsúvala a súdila ho, keď zlyhal, keď ich nedokázal naplniť. Vždy bola konzervatívna (tobôž v tejto zabudnutej krajine), nespravodlivá a pokrytecká. Prestaňme už riešiť druhých, prestaňme sa sústrediť na názory ľudí, ktorí sú nám v podstate ukradnutí. Začnime sa viac venovať sami sebe, majme sa už konečne radi. Veď si to zaslúžime. Život je predsa taký krátky a tak často stojí za prd ...