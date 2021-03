Táto vláda vyfackala demokraciu. Kde to vlastne žijeme?

Táto krajina bola vždy podivná, ale to, čo sa deje teraz, je jednoducho neprijateľné. Anarchický socializmus v praxi a žiadna demokracia, tá je tu iba vtedy, keď politické strany naháňajú voličov.

Našťastie mám v tomto ohľade čisté svedomie a môžem s pokojným vedomím a svedomím povedať, že som nevolil Igora Matoviča a jeho obyčajných ľudí a nezávislé "osobnosti". Nuž, do osobností majú tieto kreatúry riadne ďaleko. Róbert Fico bol síce morálny suterén a dávno mal z politiky odísť najbližšími kanálmi, ale toto je absolútny vrchol hnusu a trápnosti. My ako občania si zaslúžime viac, vždy sme si zaslúžili viac ako nám táto neprofesionálna smeť mohla ponúknuť. Je to však unavujúce. Niet divu, že potom migrujeme, sťahujeme sa, odchádzame z našej rodnej krajiny. Pretože má zlé vedenie, vedú ju neschopní plagiátori, ktorí nie sú schopní napísať ani svoju vlastnú diplomovú prácu. Tak ako potom môžu riadiť štát? Urobili sme si to sami. Príliš veľa sme im toho dovolili. Dávno sme sa im mali postaviť.

Veľmi som sa pred rokom potešil, že sa konečne pohli ľady a po dlhých rokoch odzvonilo SMERu, ktorý tu smrdel a škodil už veľmi dlho. Ale ako človek, ktorý doslova bažil po zmene v spoločnosti, som dnes mimoriadne sklamaný. Podľa všetkého nie som sám. Túžbu po zmene a následné príjemné prekvapenie z minuloročných volieb, keď sa všetko začalo meniť, vystriedalo rozčarovanie a hanba. Hanba ma fackuje vždy, keď Igor Matovič otvorí ústa a vypúšťa z nich jednu úbohosť za druhou. Cítim hanbu, keď začne pózovať pred fotografmi a dokazovať si, že on na to predsa má, že to zvládne. Doslova sa pod zem prepadám, keď vidím ako smiešne reaguje na to, keď má niekto iný názor ako má on. Ako trápne to nevie prijať, veď politika je aj o kompromisoch. Ako celý život. Ako by tento svet vyzeral, keby sme boli všetci rovnakí? S jediným názorom, s jedinou stranou, znie to nebezpečne? Áno. Znie to povedome? Áno, táto doba tu už predsa bola a mnohým nezmyselne zničila život, lebo si dovolili byť sami sebou, mať svoj vlastný názor a neohnúť chrbát. Nedovoľme, aby sa tie časy vrátili. Nedovoľme im, aby nám vzali demokraciu, nenechajme zo seba robiť hlupákov a ovce. My máme na viac. To oni potrebujú nás, nie my ich. A na to nezabúdajme.